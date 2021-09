La grande mosquée de Tivaouane, un joyau hors pair

- 1ère mosquée au monde qui ne dépend d’aucun Etat pour sa fourniture d’électricité grâce à une centrale d’énergie construite pour l’alimenter…

- 1ère mosquée au monde qui fonctionne de bout en bout à l’énergie verte (solaire)

- 1ère mosquée au monde autonome en eau avec un forage qui lui est dédié sans l’aide d’aucun Etat

- 1ère mosquée d’Afrique qui règle le problème d’assainissement de tout un quartier

- 1ère mosquée d’Afrique construite sans la moindre brique ; intégralement bâtie sur du béton et du fer

- 1ère mosquée d’Afrique avec des ascenseurs

- 1ère mosquée d’Afrique dotée de 3 climatisations centrales à l’image du Burj Al Arabe de Dubaï capable de distribuer de l’air frais jusque dans les toilettes



- 1ère mosquée d’Afrique sans la moindre touche de peinture; c’est du marbre du sol au plafond

- 2ème mosquée d’Afrique avec des parapluies automatisés modèle Masjid Al Qaram de la Mecque.



Je pense bien que nous sommes en face de la plus grande et la plus belle mosquée d’Afrique, un chef d’œuvre apte à faire son entrée dans la si courte liste des 7 merveilles du monde.



Décidément rien n’est trop beau pour Maodo. Les Tijanes viennent de le prouver avec ce joyau

Par Alphahim Mayoro