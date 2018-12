La journée de l’économie, des finances et du plan : L’assurance, une aubaine pour l’économie du pays La journée de l’économie, des finances et du plan a été célébrée ce jeudi 13 Décembre au CICES, à l’occasion de la 27 édition de la foire internationale de Dakar (FIDAK) sous le thème de : « l’assurance, un instrument pour accroître la résilience des entreprises et de l’économie nationale »

Le choix de ce thème traduit la volonté du département des finances et de ses collaborateurs de communiquer avec le grand public sur le secteur de l’assurance et de rendre accessible ce secteur primordial dans le renforcement de la résilience de l’économie.



D’après Monsieur Ismaila Gueye, coordonnateur de la Direction Générale des Finances, il est primordial dans la mesure où sa contribution dans le pays s’est légèrement améliorée. « L’assurance en plus de la sécurisation apportée aux assurés, offre beaucoup de services aux personnes physiques et morales et à l’économie. Elle permet la mobilisation d’une épargne destinée au financement de l’économie », a -t- il martelé.



Mais il y a des défis à relever, d’où cette promotion et cette vulgarisation car bon nombre citoyens ont un recul face aux assureurs surtout par rapport à l’assurance dommage, qui est paradoxalement la plus connue.



Monsieur Mamadou Diène, directeur de la D. A. (Direction de l’Assurance), et l’association des assureurs au Sénégal (AAS) ont ainsi décidé de communiquer et d’être accessibles aux populations.



C’est pourquoi monsieur Ismaïla Gueye à rappeler la nécessité d’améliorer l’image du secteur. Une amélioration qui passe, d’après la politique mise en place par le gouvernement, par le contrôle permanent du paiement des sinistres, l’application d’une fiscalité incitative, et le renforcement du niveau de satisfaction. Ce panel pourrait être un élément déclencheur pour une politique de l’assurance plus offensive.



