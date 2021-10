La journée mondiale des enseignants : les enseignants au cœur de la relance de l’éducation Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le 5 octobre 1993, l’UNESCO a inauguré la première journée mondiale des enseignants. Le but à l’époque, était de créer une journée qui attirerait l’attention de certains gouvernements sur les mauvaises conditions d...





