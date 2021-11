La journée nationale de l’élevage s’impose à Dahra Djolof : les écoles fermées pendant 3 jours Les cours seront suspendus dans la commune de Dahra à cause de la journée nationale de l’élevage. Ainsi donc à Dahra Djolof : les écoles fermées pendant 3 jours

«Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’élevage à Dahra le vendredi 26 novembre 2021, tous les chefs d’établissement du préscolaire, de l’élémentaire, du moyen et du secondaire sont priés de mettre à disposition leurs salles de classes et toilettes pour accueillir les invités du ministère de l’Elevage et de la production animale. A cet effet, les cours seront suspendus du mercredi 24 novembre à 18 heures au samedi 27 novembre 2021 à 13 heures», lit-on dans une note d’informations signée par l’Inspecteur de l’éducation et de la formation.



«Les enseignements apprentissages reprendront le lundi 29 novembre à 8 heures. Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre avec les responsables de l’organisation pour sécuriser et sauvegarder le mobilier scolaire», ajoute la note.

