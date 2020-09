La junte récupère les voitures de fonction des députés

Après la dissolution de l’Assemblée nationale qui fait suite à la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keita, les ex-députés à l’Assemblée nationale sont priés, par la junte au pouvoir, de rendre leurs véhicules de fonction et autres macarons à la Direction générale de l’administration et des Biens de l’Etat.



Un délai de rigueur, ce mardi 8 septembre 2020, a même été fixé à ces parlementaires maliens par les militaires. Dans leur communiqué signé par le Colonel Malick Diaw, 1er vice-président du CNSP, les militaires maliens disent « compter sur l’esprit de collaboration des honorables députés », tout en rassurant le « Peuple malien de son engagement indéfectible au service de la nation ».



Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la refondation du Mali, basée sur des réformes profondes des structures du système de gouvernance. Une façon pour la junte d’engager « le chantier de la réduction du train de vie de l’État » et du « contrôle strict des biens publics ».



Il faut rappeler que lors de sa première déclaration mercredi 19 août au lendemain de l’arrestation de l’ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le comité avait promis de redresser le pays, en luttant contre la corruption.

Source : https://www.exclusif.net/La-junte-recupere-les-voi...