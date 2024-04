La liste des membres du gouvernement composé de 25 ministres et 5 Secrétaires d’Etat Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2024 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu publique, vendredi, la liste des membres de son gouvernement composé de 25 ministres et 5 Secrétaires d’Etat. Voici la liste complète des membres du gouvernement

-Yacine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

-Général Birame Diop, ministre des Forces armées

-Ousmane Diagne, ministre de la Justice Garde des Sceaux

-Général Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

-Birame Souleye Diop, ministre de l’Énergie, du pétrole et des Mines

-Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie du Plan et de la coopération

-Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget

-Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens

-Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

-Amadou Moustapha Ndieck Sarré, ministre de la Formation professionnelle (Porte-parole du gouvernement)

-Cheikh Tidiane Dieye, Ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement

-Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

-Elhadj Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

-Serigne Gueye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce

-Fatou Diouf, Ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires

-Maimouna Dieye, ministre de la Famille et des solidarités

-Yankhoba Diémé, ministre du travail de l’Emploi et des Relations avec les institutions

-Balla Moussa Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire

-Moustapha Guirassy, ministre de l’Education nationale

-Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale

-Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public

-Khady Diéne Gaye, ministre de la Jeunesse des sports et de la culture

-Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Elevage

-Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire

-Mountaga Diao, ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Les Secrétaires d’Etat

– Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’Extérieur

– Ibrahima Thiam, Secrétaire d’Etat au développement des Pme Pmi

– Momath Talla Ndao, Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et au logement

– Alpha Bâ, Secrétaire d’Etat aux coopératives et à l’encadrement paysan.

– Bacary Sarr, Secrétaire d’Etat à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique





Source : Source : https://www.jotaay.net/la-liste-des-membres-du-gou...

Accueil Envoyer à un ami Partager