La littérature à l'honneur avec le " Prix Nobel" décerné à pour Olga Tokarczuk 2018, et à Peter Handke pour 2019 Les membres de la prestigieuse académie suédoise ont décerné le prix Nobel de littérature à la Polonaise Olga Tokarczuk pour l'édition 2018. L'édition précédente a été reportée d'un an en raison d'un scandale d'agression sexuelle, a reporté l'Afp.



Pour cette année, le Prix Nobel est allé à l'Autrichien Peter Handke a annoncé l'Académie ce jeudi.

Olga Tokarczuk est récompensée pour "une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie", a déclaré le secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise, Mats Malm.

Pour rappel, Olga Tokarczuk, à partir de 1997, s'est entièrement consacrée à l'écriture. Son livre Sur les ossements des morts (Prowadź swój pług przez kości umarłych, 2009) est porté à l'écran en 2017 par la réalisatrice Agnieszka Holland sous le titre

Quant à l'autrichien Peter Handke, il se distingué surtout pour une œuvre qui "forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine", a-t-il ajouté.

En 1954, à son entrée en internat, ce fils d'une cuisinière d'origine slovène et d'un soldat allemand, a commencé à impressionner en se plongeant dans la lecture de classiques. A 15 ans, dans le journal de l'internat, Fackel (La Torche), il publie ses premiers textes.

