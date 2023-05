La maison du ministre de l’intérieur incendiée : Ce qui ressort de la réquisition téléphonique et l'interrogatoire de B. Ndiaye La Dic a interpellé et déféré, mercredi au parquet, le nommé B. Ndiaye. Dans le but de savoir où se trouve la vérité, les limiers ont exploité le téléphone de B. Ndiaye. Les résultats, selon nos informations, ont montré qu’il a émis et reçu des appels téléphoniques des nommés B. Mbengue, Mor et un autre.

Invité à nouveau à relater le contenu de ces différents entretiens téléphoniques, B. Ndiaye a reconnu avoir effectivement reçu un appel téléphonique émanant du nommé Mbengue, lequel, d'après ses dires, l'a contacté pour lui dire qu'il s'était présenté à son lieu de travail, mais qu'il avait trouvé le local fermé, avant qu'il ne réponde qu'il était descendu. Cependant, pour ce qui concerne les nommés Mor et B. Mbengue, il a affirmé ne pas se souvenir de s'être entretenu avec eux.



Sur la nature de leurs rapports, il a déclaré qu'ils sont tous des camarades de parti, car étant militants de Pastef. Pour finir, il a déclaré qu’ils sont domiciliés entre Touba et Mbacké. Lors de son deuxième interrogatoire, dans le cadre de cette affaire, B. Ndiaye a déclaré qu'il connait bien le nommé M. Faye, qu'il considère comme son ainé, avec qui il entretient des relations d'amitié et discute souvent au téléphone et dont le domicile familial se situe dans un quartier de la ville sainte de Touba.



Il a reconnu s'être entretenu au téléphone avec lui, dans la journée du 16 mai 2023, vers 10 h, pour s'enquérir de l'évolution des démarches du mariage d'un ami. Il a ajouté que ce dernier est aussi un militant de Pastef depuis 2019 et occupe le poste de responsable de la Jeunesse patriotique du Sénégal/Section communale de Touba.



Revenant sur l'organisation et le déroulement des activités du parti, il a souligné que des réunions sont convoquées fréquemment à la permanence de Pastef, pour se concerter et planifier des actions à mener. Sur ce, a-t-il révélé, leur dernière réunion remonte au dernier dimanche avant son arrestation, pour l'installation de la Jeunesse patriotique du Sénégal/ Section départementale.



Ensuite, le dimanche 14 mai 2023, il y a eu un point de presse à la permanence de Pastef à Touba, auquel il a déclaré avoir assisté en compagnie du nommé Mor, précisant ainsi que le nommé M. Faye était à Dakar. Quant aux autres, il a soutenu qu'il ignorait leur position. Interpellé à nouveau sur la nature de ses rapports avec les nommés B. Mbengue et Mor, il a déclaré que ces derniers ne sont rien d'autre que des camarades de parti.



Il a précisé que B. Mbengue est un militant de Pastef de Mbacké et que Mor milite à Touba. Quant au nommé Khabane, il a soutenu qu'il ne le connaît pas, avant de réitérer que la nuit du 16 mai 2023, il était à son domicile, de 19 h jusqu'au lendemain à 8 h. Il a signalé avoir perdu son téléphone, depuis le jeudi 18 mai 2023 vers 12 h, alors qu'il quittait Ndindy pour rallier son lieu de travail.



Lors de son troisième interrogatoire, B. Ndiaye a révélé qu'en sa qualité de secrétaire administratif, il est chargé de faire les convocations pour les réunions, de rédiger les comptes-rendus et les lettres à adresser à l'administration et aux autorités de son parti. À propos de son emploi du temps lors des journées du 9 février 2023, 10 février 2023 et 16 mai 2023, le susnommé a déclaré qu'à la date du 9 février, il s'était rendu à son lieu de travail où il est resté jusqu'à 17 h, avant d'être informé de l'arrestation du député Cheikh Thioro Mbacké au commissariat de Mbacké. Sur ce, il a déclaré s'être rendu dans lesdits lieux, avant de rentrer chez lui, à 19 h.



Concernant les nombreuses perturbations notées entre Mbacké et Touba à la même date, suite à l'irrecevabilité de la déclaration de manifestation publique formulée par le Pastef, le susnommé a déclaré qu'il n'a eu aucun rôle, ni responsabilité sur ces perturbations.



Il a indiqué que le 10 février 2023, les éléments du commissariat de Mbacké sont venus à l'endroit prévu pour la manifestation, enlever les bâches qui y étaient érigées, avant d'embarquer les nommés Cheikh Thioro Mbacké et Serigne Assane Mbacké, libérés par la suite dans la nuit. Toutefois, a-t-il précisé, il n'était pas sur les lieux et a été informé de cet événement par le biais de leur groupe WhatsApp.



Concernant, la journée du 10 février 2023, il a affirmé que vers 9 h, il s'est rendu à la permanence de Pastef, qu'il n'a quitté que pour aller effectuer la prière à la Grande mosquée, avant d'y retourner juste après et y est resté jusqu'à 20 h, pour retourner chez lui à Gouye Mbinde.



Revenant sur le mouvement d'humeur du 17 mars 2023 consécutif à l'arrestation de trois individus lors d'une manifestation et à l'occasion duquel, les élèves du lycée de Mbacké ont été délogés, il a soutenu que cette date a coïncidé avec l'arrestation des trois militants de Pastef qui s'étaient rendus au lycée, en vue de faire sortir les élèves, en guise de solidarité avec leurs frères restés en prison. Il a signalé que les élèves ont neutralisé ces derniers, avant d'aviser le commissariat de Mbacké.













EnQuête

