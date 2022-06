"La manif de YAW n'était pas pacifique. Les mots étaient durs et insultants" (Yankhoba Diattara) Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juin 2022 à 05:20 | | 2 commentaire(s)| La manifestation de Yewwi ASKANWI n'avait de pacifique que l'intention. Les mots étaient durs et insultants à la limite. C'est l'avis Yankhoba Diattara, responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès. Selon le Ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est le principal responsable de la violence qui règne dans l'espace politique sénégalais. Ainsi, il a lancé un appel solennel aux jeunes, de prendre leurs responsabilités...



Accueil Envoyer à un ami Partager