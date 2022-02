La menace d'une fermeture de son espace aérien plane au-dessus de l'Ukraine Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 13:54 | | 0 commentaire(s)| Après que les États-Unis ainsi que des dizaines de pays occidentaux ont décidé, ce week-end, de l’évacuation de leurs personnels d’ambassade et de leurs ressortissants, l'inquiétude monte. Alors que des exercices militaires russes se déroulent en Biélorussie et dans la mer Noire, la compagnie aérienne néerlandaise KLM a décidé, samedi 12 février, de suspendre ses vols à destination de l’Ukraine.

Durant le week-end, des dizaines de pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine. Et samedi, les autorités américaines ont incité leurs expatriés à se rendre, par la voie terrestre, à la frontière polonaise. Après que la compagnie néerlandaise KLM a suspendu ses vols, un avion entre Madère et Kiev de la compagnie à bas prix ukrainienne Sky Up a été dérouté vers la Moldavie sur ordre du propriétaire de l’avion, celui-ci étant de nationalité irlandaise.



Selon l’autorité régulatrice du trafic aérien en Ukraine, les compagnies d’assurance rechignent à couvrir des vols dans une zone où se déroulent des exercices militaires russes et où il existe une menace d’intervention militaire.



Vols interdits au-dessus de la mer Noire



Dimanche, un Conseil des ministres s’est déroulé à Kiev afin d’évoquer directement la question et les autorités ukrainiennes ont proposé une aide financière exceptionnelle pour assurer la continuité du trafic aérien.



Seulement, l’organisation ukrainienne qui régule l’activité aérienne a demandé une interdiction de vol au-dessus de la mer Noire à partir de lundi, et si les grandes compagnies aériennes venaient à suivre les recommandations des États, l’Ukraine pourrait bientôt se retrouver totalement isolée.

