La page Facebook de Mimi Touré piratée…Celles d’El Malick Ndiaye et de Jotna média, aussi

Une attaque cybernétique secoue le pays depuis hier. Après la page Facebook de Aminata Touré de Mimi2024 qui a été piratée, El Malick Ndiaye de Pastef a annoncé des tentatives d’attaques de son compte et de celui de Jotna média. Coïncidence, coup bas politique ?



En tout cas, le compte Facebook d’ Aminata Touré de la coalition Mimi2024 a subi une attaque cybernétique, tard dans la soirée du mardi 21 novembre 2023. « Je dénonce vigoureusement l’attaque cybernétique de mon compte Facebook officiel », informe la candidate à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Poursuivant, Mme Aminata Touré fait savoir que ses collaborateurs sont en train de travailler pour le rétablissement rapide de cet outil de communication démocratique. « Qu’ils le sachent, rien ni personne ne peut arrêter cette dynamique de changement », prévient l’ancien Premier ministre, raconte "Le Témoin".



Quelques heures après l’annonce de Mimi, El Malick Ndiaye, chargé de communication de Pastef, a réagi sur ses plateformes digitales pour se désoler que, « face à la force de l’argument, ils nous opposent toujours l’argument de la force et de la farce » « Ces méthodes basses sont à condamner. Comme Mme Aminata Touré, ma page subit des attaques depuis 3 semaines et c’est le cas pour Jotna Media aussi. Ne vous fatiguez pas car nous anticipons toujours sur des alternatives », prévient le chargé de communication de Pastef, qui fait savoir à (leurs) détracteurs qu’ils ont perdu « à jamais la bataille de l’opinion, car nous avons la vérité avec nous ».



Après la bataille de l’opinion et des réseaux, nos politiques voudraient transférer leur combat dans la cyberattaque ? Rien n’est impossible chez nos politiciens.

