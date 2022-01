La page des élections territoriales tournée : Pape Diop prépare une coalition pour les Législatives

Le président de Bokk Gis Gis tourne la page des élections territoriales et fait cap sur les prochaines Législatives. À ce propos, Pape Diop compte incessamment engager de larges discussions avec toutes les forces politiques et les organisations associatives et citoyennes disposées à bâtir une grande coalition autour de Bokk Gis Gis pour aller à la conquête des suffrages des Sénégalais afin, dit-il, qu’à l’issue de ces Législatives, il y ait une Assemblée nationale de rupture.



Tirant par ailleurs le bilan des élections territoriales, le candidat malheureux de Bokk Gis Gis à la Ville de Dakar estime que leurs résultats sont appréciables dans plusieurs localités. Ces résultats sont d’autant plus appréciables que Bokk Gis Gis est partie seule à ces élections face à des coalitions qui avaient plusieurs composantes en leur sein, déclare M. Diop. Il exhorte l’ensemble des conseillers de Bokk Gis Gis à se montrer dignes du mandat qu’ils ont reçu des populations et à cultiver partout une franche collaboration avec ceux des autres partis et coalitions pour le bon fonctionnement de leurs conseils municipaux et départementaux respectifs. Ils sont invités à se départir de tout esprit partisan et de ne mettre en avant que les intérêts et le développement des localités

L’As