La palme du plus gros set LEGO passe de Star Wars au Colisée de Rome – vidéo Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|





Source : La réplique du Colisée de Rome est le tout nouveau set de LEGO qui devient le plus grand jamais créé par l’entreprise. Elle compte 9.036 briques et vient détrôner le plus grand set depuis 2017, le Faucon Millenium de Star Wars avec 7.541 petites briques colorées.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202011141044771...

Accueil Envoyer à un ami Partager