La pandémie s’en va: Dissolution du Comite de suivi de Force Covid-19 Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du « Force Covid-19 » est dissous, sur décret présidentiel. «Les archives, les biens meubles et immeubles, les véhicules, ainsi que le matériel mis à la disposition du Comité de Suivi de Force Covid -19, sont transférés au Secrétariat général de la Présidence de la République», lit-on dans le décret.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 10:58

Le président de la République, Macky Sall, avait pris le décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, appelé Force Covid-19, pour une enveloppe de 1000 milliards FCfa.



Le but de ce Fonds était d’appuyer des secteurs de l’économie touchés par la pandémie. Le comité de suivi, présidé par le Général de division François Ndiaye, avait présenté, en juillet dernier, son rapport d’activités au chef de l’Etat, qui avait salué ’’ un travail intense de terrain ’’.



Hélas, les manquements notés dans la gestion du fonds au niveau de certains ministères, n’avaient pas été suivis de sanctions comme le souhaitait la société civile.



En outre, le travail du Général François Ndiaye et Cie n’a jamais été rendu accessible au grand public. Et l’on viendra nous parler de transparence après cela...













