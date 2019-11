Accueil Envoyer Partager sur facebook "La pauvreté n’est pas un ticket pour le paradis", dixit un pasteur ghanéen Rédigé par Mamadou Mangane le 26 Novembre 2019 à 11:47 Mgr Charles Agyinasare, fondateur de l’eglise Perez Chapel au Ghana a réfuté l’affirmation selon laquelle les riches auront beaucoup plus de mal à entrer au paradis.





Mgr Agyinasare a déclaré que la pauvreté n’est pas un ticket pour le paradis et a invité tous les chrétiens à travailler dur pour améliorer leur vie.



Le prédicateur éminent a fait cette déclaration lors de la deuxième cérémonie religieuse du dimanche 24 novembre 2019.



Il soutient que le monde veut que les chrétiens croient qu’une fois chrétien ou pasteur, il faut seulement faire des prêches sur la pauvreté.



Mgr Agyinasare a déclaré que Dieu n’avait jamais eu une créature “aussi pauvre qu’un rat d’église”.



” Il est important qu’en tant que chrétiens, nous arrêtions de faire croire aux gens que parce qu’ils sont pauvres, ils sont saints. Être pauvre ne vous rend pas saint, sinon tous les pauvres que nous avons dans le tiers monde seraient saints, il n’y aura pas besoin de prêcher pour eux, ils iraient au paradis.”



L’homme de Dieu a également répété qu’être pauvre ne vous rend pas saint en déclarant que vous pouvez être pauvre et être un pécheur, tout comme vous pouvez être riche et aller au paradis. Mgr Agyinasare a expliqué que les gens citaient souvent la Bible de manière erronée en disant: “L’argent est la racine de tous les maux”. Il a ajouté que les gens interprètent mal souvent 1 Timothée 6: 10.

Mgr Agyinas a en outre établi que les gens prennent généralement des Écritures qui disent qu’il sera difficile pour un homme riche d’aller au paradis que pour un chameau de passer au travers du chas de l’aiguille » comme une autre preuve de leur affirmation.



"Il y a deux sortes de personnes qui peuvent aller au paradis: l'une d'elles est Lazare, pauvre avec des plaies sur lui [et] des chiens léchant ses blessures; il est allé au paradis. Et puis il y a Abraham, qui est aussi allé au ciel et Abraham avait de l'argent et de l'or alors qu'il était ici sur terre. Et si vous me demandez: "Parmi les deux, qui est-ce que j'aimerais voir aller au paradis?" Je veux aller comme Abraham ", a déclaré Mgr Agyinasare.



