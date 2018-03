La pêche bientôt interdite au Port de Dakar ?

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye vient d’annoncer une nouvelle qui ne va pas plaire à tout le monde. Il a en effet annoncer que l’Etat prendra « toutes les mesures nécessaires » pour interdire la pêche au Port autonome de Dakar.

Cela, pour sécuriser les bateaux qui y séjournent. La nouvelle est tombée hier jeudi, à l’occasion d’une visite aux quais de pêche de Yarakh, Thiaroye et Yoff. Le ministre faisait une tournée pour parler aux pêcheurs des dangers de la pêche illicite à l’égard de l’économie du pays.

Plusieurs arrestations et des saisies de matériel Depuis le mois d’avril 2017, près de vingt jeunes pêcheurs surpris au port ont été interpellés puis relâchés. Par ailleurs, leurs matériels ont été saisis, soit des moteurs et filets de pêche d’une valeur de plus de 30 millions FCFA.

« Ce dont je suis sûr c’est que cette affaire doit cesser. Le gouvernement va prendre ses responsabilités pour protéger la société, les populations et l’économie du pays, mais aussi pour sécuriser le port » a dit Oumar Gueye.

Devant cette situation, le ministre a laissé entendre que son département fera son possible pour que personne ne pêche à nouveau dans le port.

« Ce n’est plus possible. C’est un danger pour la société et pour ceux qui pratiquent cette pêche. C’est une activité illégale et non déclarée, et, est punie par la loi. Elle représente un danger pour les bateaux qui viennent accoster au port, à cause des filets jetés par les piroguiers ».

« Près de 95% du commerce extérieur du Sénégal passe par ce port » Le ministre de la Pêche rappelle que les recettes du port de Dakar profitent à tout le peuple sénégalais.

« Si le port de Dakar qui est régulièrement inspecté, est mis sur liste rouge, c’est nous tous qui allons en souffrir », a martelé Oumar Guèye. Il demande ainsi aux parents et aux autorités des zones concernées, de sensibiliser leurs enfants sur la question.

« Nous avons pris des mesures révolutionnaires, mais pour que les choses avancent, cela dépend aussi de la volonté des pêcheurs ».

