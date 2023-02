La peine de mort, arme redoutable pour "mater l’opposition" en Arabie saoudite Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 07:28 | | 0 commentaire(s)| Les exécutions en Arabie saoudite ont presque doublé sous Mohammed ben Salmane, dirigeant de fait du royaume, selon un rapport publié, mardi, par deux organisations de défense des droits humains. Plus de 1 000 condamnations à mort ont été appliquées depuis l'arrivée du roi Salmane au pouvoir en 2015. Une manière de “mater l’opposition”, selon des ONG.



“L'Arabie saoudite viole de manière flagrante le droit à la vie”. Tels sont les premiers mots du rapport publié mardi 31 janvier par deux ONG – Reprieve et l'Organisation saoudienne pour les droits de l'Homme (Esohr) – pour désigner la politique du royaume wahhabite en matière de peine capitale.



Pire : les auteurs du rapport – qui analyse les exécutions en Arabie saoudite sur la période 2010-2021 – relèvent que “le recours à la peine de mort a augmenté de manière drastique depuis 2015”, année où le roi Salmane a accédé au trône avec son fils, le prince Mohammed ben Salmane, Premier ministre qui dirige de fait les affaires du royaume.



Le nombre d'exécutions dans la monarchie du Golfe est passé de 70,8 par an en moyenne (2010-2014) à 129,5 par an (2015-2022) – soit une hausse de 82 % des mises à mort en Arabie saoudite. Au total, le pouvoir actuel a appliqué plus de 1 000 condamnations à mort, selon les deux ONG – qui affirment avoir recoupé les chiffres officiels avec des enquêtes et des entretiens menés avec des avocats, des membres des familles et des militants.



Dans le détail, les six années les plus sanglantes en matière d'exécutions dans l'histoire récente du pays se sont toutes produites sous le pouvoir actuel – seules les années 2020 et 2021, au plus fort de la pandémie de Covid-19, font exception.





Accueil Envoyer à un ami Partager