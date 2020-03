La peste et les guides religieux ( Archive 1919 Sénégal ) Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 00:49 | | 0 commentaire(s)| En 1914-1915, le Sénégal colonial a connu une épidémie de la peste qui avait fait plus de 2400 morts (dans ce lot, on ne distingue pas musulmans, catholiques ou animistes)!!



Durant cette période beaucoup de grandes figures de l'Islam au Sénégal etaient encore de ce monde (Serigne Touba, Elhadj Malick Sy, Seydina Issa Laye, Cheikh Sidy Baba, ...)!

En plus de prier pour combattre le mal, ces guides avaient collaboré avec l'autorité coloniale pour stopper la propagation de la maladie.

Ils ont transmis des correspondances faites des exégèses du Coran et la Sunnah pour expliquer à la population le bien-fondé des mesures administratives de l'autorité coloniale. Et des affiches de sensibilisation ont été faites sur la base de leurs conseils.

À Saint-Louis par exemple, Elhadji Malick Sy, face au refus des pêcheurs de Guet Ndar de se faire vacciner, s'est présenté le premier chez le colon pour donner l'exemple. Et c'est ainsi que toute la population fut vaccinée.



Ps: Comme nous sommes en confinement, je vous recommande l'ouvrage du Pr Adama Aly Pam, directeur des Archives et Bibliothèques de l'Unesco (mon ancien de l'Ebad), dont la thèse à porté sur les épidémies durant la période coloniale!! Vous y trouverez en annexes des copies des correspondances signées nos érudits invitant les populations à collaborer avec l'autorité coloniale.

