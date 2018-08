La phase II du PUDC sera lancée à Ziguinchor en décembre

Le président de la République, Macky Sall, va lancer, en décembre prochain, la deuxième phase du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), a annoncé lundi à Ziguinchor, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Qui était dans la capitale du sud pour constater les dégâts causés par l’incendie ayant ravagé plusieurs cantines du marché Tilène.



‘’L’Etat du Sénégal mise beaucoup sur la Casamance. La deuxième phase du PUDC sera lancée ici à Ziguinchor par le chef de l’Etat lui-même, en décembre prochain. Cela permettra de venir en complément des projets qui se déroulent dans la zone sud du pays’’, a notamment déclaré M. Dionne.



Il a aussi déclaré que, des financements sont en train d’être bouclés pour la réhabilitation du barrage d’Affignam, en vue d’augmenter la capacité rizicole de la région.



Vers l’érection d’un marché sous-régional



Par ailleurs, en collaboration avec la mairie de Ziguinchor, l’Etat va y construire un marché moderne. « A l’image de la construction par l’Etat des marchés de Kaolack et de Diourbel, celui de Tiléne le sera aussi et mieux, celui-ci sera érigé en un marché sous-régional de sorte que les commerçants de la Gambie, de la Guinée puissent venir y faire des activités commerciales avec leurs collègues du Sénégal », assure le PM, pour qui les travaux vont commencer dès le mois prochain et seront pilotés par l’AGETIP.













Libération