La phrase du jour par Abdou Diallo: "Du Sénégal au Qatar, en passant par l'Equateur et la Hollande" "Du Sénégal au Qatar, en passant par l'Equateur et la Hollande", a posté le défenseur central du Sénégal. Cerise sur le gâteau, il chante l'hymne national: "Epaules contre épaules, mes plus que frères...Destination étoiles".

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022 à 20:31 | | 0 commentaire(s)|



