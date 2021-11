La plateforme Xippil Xoll en collaboration avec le Meer-National à l’assaut de l’Europe pour massifier le Parti APR et vulgariser les réalisations du PR Macky Sall. Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 18:37 | | 0 commentaire(s)| En mission depuis près d’une semaine à Paris, la plateforme XIPPIL Lifi Macky Deff dirigée par Doro Gaye, en parfaite collaboration avec le Meer National dirigé par Abdoulaye Diagne, du Conseil national de la jeunesse du Sénégal dirigé par Khadim Diop et du Service de Gestion des étudiants de l’étranger dirigé par Émile Bakhoum, a tenu une rencontre avec les étudiants et les jeunes de la Diaspora.



Durant cette rencontre qui a vu la participation de plus 150 étudiants et jeunes venant des différentes provinces de la France, une cellule d’appui à cette cible est mise en place pour mieux améliorer leurs conditions de vie et d’études, mais aussi et surtou,t la mobilisation et la massification du Parti dans la Diaspora.



Cette cellule composée d’étudiants et de jeunes est et sera une organisation dynamique et entreprenante, afin de mobiliser, de massifier, d’animer le Parti APR mais aussi de mieux vulgariser les réalisations du president de la République Son Excellence Macky Sall.

Vive le President Macky Sall ,

Vive l’Alliance Pour la République.



Fait à Paris, le 11 Novembre 2021.













Accueil Envoyer à un ami Partager