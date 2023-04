La playmate, le portier et la star du X : Les trois affaires embarrassantes de Trump Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 11:14 | | 0 commentaire(s)| L’ancien président est soupçonné d’avoir maquillé ses comptes de campagne. Ce mardi, il a quitté le tribunal de Manhattan après avoir plaidé non coupable des 34 chefs d’accusation. La prochaine audience devraitse tenirle 4 décembre. L’audience pénale est historique. Inculpé dans une affaire de versements occultes avant l’élection de 2016, Donald Trump a plaidé mardi 4 avril non coupable de falsification de documents comptables dans un tribunal de New York. "le.Figaro.fr"

Reparti libre sans contrôle judiciaire, l’ancien président de 76 ans va tout tenter pour éviter l’épreuve d’un procès en 2024, seulement quelques mois avant l’élection présidentielle à laquelle il est candidat. L’ancien président est visé par 34 chefs d’accusation et accusé d’avoir «orchestré» une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avec l’élection de 2016, selon l’acte d’accusation. Enfant caché, pot-de-vin, la technique du «catch and kill»... Le Figaro fait le point sur celles-ci. Une star du X, un mannequin Playboy, un portier



Une star du X.



L’histoire de Stormy Daniels, alias Stephanie Clifford, était déjà connue de tous. L’actrice pornographique de 44 ans assure, depuis plusieurs années, avoir eu une relation avec Donald Trump en 2006 et en 2007. Juste avant la campagne présidentielle, en 2016, Stormy Daniels a reçu 130.000 dollars pour garder le silence. En 2018, Michael Cohen, le conseiller personnel de Donald Trump, avait déclaré avoir donné cette somme de sa propre poche



Un mannequin Playboy.



Stormy Daniels n’était pas la première. Karen McDougal, playmate de l’année de Playboy en 1998, a déclaré avoir rencontré Donald Trump au manoir Playboy en juin 2006 et avoir entamé une liaison avec lui qui s’est terminée en 2007. En août 2016, 150.000 dollars lui ont été versés avec American Media éditeur de l’hebdomadaire National Enquirer, dirigé par David Pecker, afin d’acheter les droits de son histoire, pour qu’elle ne soit jamais publiée. Une pratique que l’on appelle le «catch and kill».



L’entreprise American Media a admis, dans un accord conclu en 2018 pour éviter les poursuites fédérales, qu’elle avait effectué le paiement à Karen McDougal. Michael Cohen, qui avait reconnu être à l’origine du paiement de 130.000 dollars pour Stormy Daniels, avait déclaré avoir aidé à organiser l’accord de Karen McDougal, sur les ordres de Donald Trump.



Un portier de la Trump World Tower, Dino Sajudin, qui prétendait avoir des preuves de l’existence d’un enfant caché, a reçu 30.000 dollars en 2015 d’un groupe de médias proche de Donald Trump pour lui réserver l’exclusivité de cette histoire, qui ne fut jamais publiée.



En 2018, il avait déclaré à CNN : «Quand je travaillais à la Trump World Tower, j’ai reçu l’ordre de ne pas critiquer l’ancienne femme de ménage du président Trump». «À cause d’une liaison qu’elle avait eue avec le président Trump, dont un enfant était né», avait-il ajouté



34 chefs d’inculpation

Payer pour acheter le silence de quelqu’un n’est pas illégal en soi. Donald Trump, qui a remboursé Michael Cohen avec plusieurs chèques étalés sur l’année 2017, a toutefois inscrit ces dépenses comme «frais juridiques» dans les comptes de son entreprise, la Trump Organization, dont le siège est à New York. Il fait donc face à 34 chefs d’inculpation pour «falsifications de documents comptables», autant que d’écritures frauduleuses dans ce volet de l’affaire.



Dans l’État de New York, les falsifications comptables sont généralement considérées comme de simples infractions, mais elles deviennent des délits, passibles de quatre ans de prison,si elles ont été commises pour «dissimuler» un autre délit. «Et c’est exactement le cœur de l’affaire», a estimé le procureur Alvin Bragg lors d’une conférence de presse, en accusant Donald Trump d’avoir «fait 34 fausses déclarations» pour cacher l’illégalité des moyens déployés pour promouvoir sa candidature en 2016.



Le procureur a mentionné de possibles violations de la loi fédérale et de celle de l’État de New York sur le financement des campagnes. «L’idée c’est que les paiements et les fausses déclarations s’inscrivent dans un vaste plan destiné à miner le processus démocratique», en empêchant les électeurs de disposer de toutes les informations nécessaires à leur choix, explique à l’AFP Bennett Gershman, un ancien procureur new-yorkais et professeur de droit à l’université Pace

