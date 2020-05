Accueil Envoyer Partager sur facebook La police arrête un enfant de 5 ans au volant d’une voiture : il leur donne une explication aussi folle que mignonne (vidéo) Rédigé par la rédaction le 6 Mai 2020 à 23:54 Cette histoire incroyable se déroule aux États-Unis, dans l’Utah. Ce jour-là, la police procède à l’interpellation d’une voiture et découvre qu’au volant, il s’agit d’un garçon d’à peine 5 ans. Et lorsqu’on lui demande la raison de sa petite escapade, il explique être parti pour acheter une Lamborghini à sa maman avec trois dollars en poche. Découvrez cette histoire incroyable en vidéo :





À 5 ans, il se fait arrêter au volant d’une voiture Ce jour-là, la police de l’Utah n’en croit pas ses yeux ! En effet, les policiers arrêtent un véhicule qui visiblement, semblait avoir quelques problèmes à sillonner sur la route de la Californie. Et rapidement, ils se rendent compte que le conducteur n’est autre qu’un garçon d’à peine 5 ans.



En roulant aux environs de 50 km/h, le garçon a mis au point un système ingénieux pour pouvoir conduire tranquillement.« Il était assis sur le bord avant du siège afin qu’il puisse atteindre la pédale de frein pour garder la voiture arrêtée pendant que j’étais là. » Évidemment, le policier s’interroge et lui demande comment il a appris à conduire. Mais ce qu’il y a de plus surprenant, c’est le motif de cette escapade puisque le garçon explique être parti acheter une Lamborghini à sa maman avec trois dollars en poche.



Une Lamborghini pour sa maman Sur une route californienne, ce garçon de 5 ans était au volant d’une voiture pour aller faire un incroyable cadeau à sa maman. Le seul souci, c’est qu’au détour d’un virage, il est arrêté par les forces de police de l’Utah. Et lorsque les policiers se rendent compte que le garçon au volant n’a que 5 ans, ils sont extrêmement surpris ! À tel point qu’ils n’hésitent pas à publier cette rencontre insolite sur le réseau Twitter.



Quant à l’objectif de la course, il semblerait que le petit ait voulu acheter une Lamborghini à sa maman avec trois dollars de budget. Lorsqu’on sait que ce bolide avoisine les 200 000 $, on ne peut que trouver cette remarque trop mignonne. En revanche, le procureur s’est saisi de l’affaire et doit encore décider s’il poursuit les parents ou non.





dpsnews.utah.gov Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Bulgarie: elle subit plusieurs injections pour grossir ses lèvres, le résultat est horrible (vidéo) Scène hallucinante : Un singe sur sa mini-moto a essayé d’enlever un enfant ! (vidéo)