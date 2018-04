La police sénéglaise se dote de deux unités spéciales

La police sénégalaise veut s’adapter aux nouvelles formes de banditisme. Elle vient de créer deux divisions spéciales en son sein. Il s’agit de la Division Spéciale de Cybersécurité de la Police Judiciaire et de la Division Nationale de Lutte contre le trafic de migrants de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières.



L’inauguration de ces deux unités qui entre dans le cadre de la coopération en sécurité intérieure sénégalo-française et plus particulièremen,t du « Plan d’action contre le terrorisme » (PACT), est prévue demain, en présence de S.E Christophe BIGOT, ambassadeur de France au Sénégal selon un communiqué reçu à Leral.



Un véhicule équipé en matériel sera également remis à la Police Nationale au profit de la Division de la Police Technique et Scientifique (DPTS).