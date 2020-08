La présidentielle guinéenne fixée au 18 octobre 2020 Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

Le président Alpha Condé a annoncé, dans un décret lu à la télévision nationale guinéenne, que l'élection présidentielle aura lieu le 18 octobre 2020, ont rapporté des médias locaux et étrangers. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée a confirmé dans un communiqué publié mardi la date des élections et a demandé aux partis politiques de soumettre les noms de leurs candidats d'ici jeudi, précise la BBC sur son site rappelant que selon la Constitution guinéenne, une présidence se limite à deux mandats, et le chef de l'Etat a été élu en 2010 et 2015. Le président guinéen, âgé de 82 ans, a fait passer en mars une réforme constitutionnelle qui était, selon l'opposition, un subterfuge pour lui permettre de se présenter une troisième fois à la présidentielle, rapporte la même source. Des analystes estiment, en effet, que cette réforme pourrait remettre à zéro les compteurs et lui permettre de se présenter une troisième fois. Son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), l'a désigné, la semaine dernière, candidat à l'élection présidentielle.

Condé n'a pas encore donné sa réponse à cet appel. Dans les rangs de l'opposition, une seule candidature a été déclarée. Celle du Dr Ousmane Kaba, ancien proche du président Condé dont le parti est membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), précise enfin la BBC.



Source : Source : http://atlanticactu.com/la-presidentielle-guineenn...

