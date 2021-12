La princesse Charlène en convalescence encore «quelques mois», dit le palais

Le rétablissement de la princesse Charlène, soignée depuis quelques semaines dans un établissement spécialisé hors de Monaco, «devrait encore prendre quelques mois», a indiqué jeudi 23 décembre 2021 le palais princier monégasque dans un communiqué transmis à l'AFP. «La convalescence de la princesse Charlène se poursuit de façon satisfaisante et encourageante, même si son rétablissement devrait encore prendre quelques mois», explique ce communiqué, en précisant que son époux le prince Albert II et leurs enfants lui rendront visite à l'occasion des fêtes de Noël. «Dès que sa santé sera rétablie, ce sera avec un immense plaisir que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec les Monégasque», a ajouté le palais, en demandant que durant cette période, la vie privée du couple et de ses enfants soit respectée.



La princesse Charlène avait retrouvé le Rocher le 8 novembre dernier après un long séjour en Afrique du Sud, le pays où elle a grandi et dont elle a la nationalité. L'épouse du prince Albert de Monaco, âgée de 43 ans, y avait subi une opération chirurgicale sous anesthésie générale, début octobre, la dernière d'une série d'interventions décidée à la suite d'une infection ORL (oto-rhino-laryngologique).