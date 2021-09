La réaction Duggy Tee sur l’affaire Kilifeu-Simon

Duggy Tee a donné son point de vue sur l’arrestation de Kilifeu et de Simon, suite à l’affaire dite de trafic de visas.







“Vous savez, l’actualité sénégalaise évolue tout le temps. Comme on le dit «chaque jour on dort on se réveille, il y a de nouveaux dossiers». Maintenant en ce qui concerne l’histoire de trafic de visas, je peux juste dire que j’ai des relations très cordiales et amicales avec ces rappeurs. Ce sont deux personnes que j’estime”,a t-il d’emblée soutenu dans un entretien avec Seneweb.



Et d’ajouter : “Tout ce que je peux dire c’est que tout ce qui se passe n’est pas joli, mais il est nécessaire que toute cette histoire soit tirée au clair. A plusieurs reprises des personnes ont été accusées de choses dont ils ne sont pas forcément coupables, ça peut arriver à n’importe qui. C’est pour ça qu’il est nécessaire que tout soit éclairci.

Source : https://www.exclusif.net/La-reaction-Duggy-Tee-sur...