La réaction à chaud de Lamine Camara après son premier but avec les Lions…

Dimanche 19 Novembre 2023 à 01:07

Tout va très vite pour Lamine Camara (19 ans) qui n’a pas tardé à confirmer tout le bien qu’on disait sur lui. Pour sa première titularisation dans l’entre jeu sénégalais, le petit mais très talentueux milieu relayeur a frappé fort. L’ancien de Génération Foot s’est illustré avec un joli but inscrit et un gros impact dans le jeu des Lions. En zone mixte du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, il a livré ses impressions à chaud, revenant sur la victoire (4-0) du Soudan du Sud et sa prestation individuelle…

Source : Source : https://www.dakaractu.com/La-reaction-a-chaud-de-L...

