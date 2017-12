La réaction émouvante d’une proche de Fama Thioune après la libération de Mactar Seck

Le retour en force de Fama Thioune, après une semaine difficile. En effet, son mari a été arrêté pour trafic de visa et après sa liberté, Une proche de la jeune femme a posté un message émouvant sur sa page facebook. Découvrez juste en dessous

« borome keur ».



« Vive la liberté Sama dieukeur, sama kharite, sama nittou démbeu gui gniou sagal, ki gniou fonk, ki ame sougniou yeuremandé Cherie la brave Femme diambar khalé bi téral ndeyame ak bayame khalé bi mbeugue ayi mbokame khalé bi nago liguéyi khalé bi gueume ya Allah doyilo Seydina mouhamed psl té nope dieukeureume mbeugue dieukeur fonk dieukeureume Gueume borome keureume Fama Thioune borome Télé futur média.



Souma yalla mbeugué nama bayi ak yawou dama la fan barké cheikh néwone nala sougniou borome keureume dafa bari catégorie té sougniou borome loumou déf amna loutakh Mactar Seck dafa bok si khétou yonéte yalla youssouf té kousi bok dina Diarr prison wala ga dé alkhamdoulilahi c pas la 1er fois gniou dougale nitt prison ( kilifa douguouna prison, serigne dougal nagniouko prison , iman dougale nagniouko prison, kou défoule dara douguouna priso , borome khole bou rafete bakh di dimbalé kharitame douguouna prison kharite bi libre khana lou yalla déf amna loutakh alkhamdoulilahi Mactar sama kharite alkhamdoulilahi. Doundalll chéri, on t’aime »