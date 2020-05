La réouverture des mosquées n'est pas encore officielle Suite à la diffusion d’un enregistrement sonore que Serigne Abdou Lahad Habibou a revendiqué et dans lequel, il dit recueillir du Dahira Muqadimatul Khidma, une information selon laquelle les mosquées de Touba, sur ndigël du Khalife Général des Mourides, vont renouer avec les prières populaires, un démenti a vite été apporté. Parlant au nom de la structure, Serigne Abdou Lahad Thierno a clairement dit que cette information ne provenait pas dudit Dahira, que son auteur n’en était pas membre et que ses déclarations seraient dites par sa cellule de communication.



CE QUI S’EST RÉELLEMENT PASSÉ



En fait, une rencontre a bien eu lieu entre le Khalife Général des Mourides et le dahira Muqadimatul Khidma en présence de plusieurs autres dignitaires dont Serigne Abdou Samad Souhaïbou. Les échanges ont tourné autour des mesures à prendre pour mieux protéger les fidèles du virus au cas où les mosquées seraient ouvertes.



Seulement, Touba continue de faire confiance à l’Etat du Sénégal et préfère lui laisser le privilège de déterminer de l’opportunité de la réouverture des mosquées avec possibilité de rassembler un grand monde.



Il faut dire que le message du Président de la République de ce mardi laisse présager de nouvelles mesures par rapport aux mosquées. Affaire à suivre…





