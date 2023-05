La réplique salée de Idy à Sonko: « Il sait qu'il ment et que la malédiction d'Allah s'abat sur le menteur dans les circonstances qu’il est en train de vivre » Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2023 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|

Moins de 24h après la sortie du maire de Ziguinchor dans un entretien dans une télévision privée de la place, Idrissa Seck toutes griffes dehors revient sur les propos qu’il juge mensongers. Dans ses lettres en guise d’éclairage, le président du parti Rewmi fait savoir qu’il a bien écouté, les dires de Ousmane Sonko mais, qu’avec des regrets et de la tristesse. « J’ai écouté avec beaucoup de tristesse mon jeune frère Ousmane Sonko mentir éhontément sur les circonstances et le contenu de notre entretien du 27. Qu'il se souvienne simplement m'avoir dit ce « Fajr », qu'il n'avait pas encore commencé à jeûner parce qu'il était encore malade, d'où son retard d'ailleurs pour se préparer et descendre » indique « Ndaamal Kadior » qui souligne n’avoir en aucun cas remarqué cette maladie car, l’observant particulièrement en forme. Considérant que le président du parti Pastef est totalement passé à côté en tenant hier ces contrevérités, Idrissa Seck l'invite à méditer sur ce verset du Coran : « Et la vérité est venue, le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. »



Dans son texte, l’ancien président du CESE estime qu’en ces moments où Sonko traverse des moments difficiles avec notamment ses deux dossiers judiciaires (mensonge et diffamation d'une part, et possibilité de viol d'autre part sur une jeune fille de 20 ans), il préfère ne pas être dur avec lui. Par contre, dans ces circonstances, conformément à l'enseignement prophétique, il ne fera que lui exprimer sa solidarité face aux épreuves qu'il traverse. Quand ces épreuves judiciaires seront derrière lui, d’une manière ou d’une autre, il apportera « preuve à l'appui, la réponse lui faisant savoir qu'il ment et que la malédiction d'Allah s'abat sur le menteur dans ces circonstances ».

