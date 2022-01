La revue de presse du 05/01/22

Le ’’pressing’’ du chef de l’Etat, demandant aux Lions du football de remporter le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), est au menu des quotidiens reçus mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



’’Le président Macky Sall harangue les Lions’’, dit Le Soleil. ‘’Avec foi, détermination et courage, faites de +Cameroun 2021+ le temps de la victoire pour le Sénégal’’, s’est ainsi adressé le chef de l’Etat aux hommes d’Aliou Cissé.



Le président de la République, Macky Sall, a demandé mardi aux Lions du football, en partance pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), de faire de cette compétition prévue du 9 janvier au 6 février "le temps de la victoire pour le Sénégal".



Le chef de l’Etat remettait le drapeau national à l’équipe nationale de football, qui devait s’envoler le même jour pour Bafoussam, ville de l’ouest du Cameroun où vont résider les Lions lors de la CAN. Un voyage finalement retardé en raison de la détection de cas de Covid au sein de la délégation.



"Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais, un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation qui attend, avec espoir, depuis tant d’années", a-t-il lancé à l’endroit des protégés du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. ’’Battez-vous pour nous ramener la coupe’’, leur a-t-il demandé, selon L’As.



Le quotidien Kritik parle de ‘’briefing gagnant de Macky Sall face aux Lions’’. Selon le journal, le chef de l’Etat ‘’a tenu à mettre la pression maximale sur les ambassadeurs du football sénégalais qui n’ont jamais été aussi proches du sacre africain’’.



Sud Quotidien note que ‘’Macky Sall a donné son viatique et celui du peuple sénégalais à l’équipe nationale (…). Le chef de l’Etat a profité de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national pour affirmer cette forte demande du peuple à remporter le trophée continental’’.



’’Le gros pressing de Macky Sall sur les Lions’’, affiche à la Une Vox Populi. ‘’En leur remettant le drapeau national, hier, le chef de l’Etat a clairement fait comprendre aux Lions que le peuple ne veut que le trophée de la CAN’’.



Une finale ‘’ne suffit pas pour Macky Sall’’ qui, selon Tribune, ‘’veut la coupe’’. ‘’Ensemble, il faut forcer le destin gagnant, faites de la CAN 2021, la plus belle page de notre histoire ; un Lion ne recule pas, il faut vous battre’’, se fait ainsi écho la publication ces propos du chef de l’Etat à l’endroit des footballeurs.



’’On veut la coupe’’, affiche également à la Une L’Info, reprenant le président de la République. ’’Macky aux Lions, la coupe, point final’’, dit le quotidien Bës Bi Le Jour. Le président de la République ‘’invite les Lions à +forcer ce destin gagnant+’’, selon Enquête.



L’équipe du Sénégal devait quitter Dakar la nuit dernière à destination du Cameroun, mais le vol a été annulé, des cas de Covid-19 ayant été détectés sur certains joueurs, rapporte Le Témoin. (APS)



Source : https://www.impact.sn/La-revue-de-presse-du-05-01-...