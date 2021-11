La revue de presse du 26 novembre 2021

Les quotidiens reçus vendredi à l’APS tentent de décrypter la restauration du poste de Premier ministre voulue par Macky Sall et de dresser le profil du futur chef du gouvernement.



Après l’annonce par le chef de l’Etat de la restauration du poste de Premier ministre, L’As souligne que le gouvernement et l’Alliance pour la République (APR), son parti, ‘’assurent le service après vente’’. Selon le journal, ‘’l’APR bénit la mesure’’.



Selon Vox Populi, la formation présidentielle donne ‘’les vraies raisons’’ de la ‘’résurrection’’ de ce poste. Seydou Guèye, un de ces porte-paroles liste ‘’le nouvel environnement économique et sociopolitique marqué par la Covid-19, l’adoption du Pap 2A, un agenda diplomatique international contraignant avec la présidence en exercice de l’Union africaine en 2022-2023..’’.



Le Quotidien souligne qu’en réinstaurant le poste de Premier ministre, ‘’le chef de l’Etat met la pression sur son candidat à la Ville de Dakar. En cas de victoire, Abdoulaye Diouf Sarr aura étoffé son Cv. Mais une défaite rebattra les cartes et Macky Sall cherchera d’autres profils pour l’emploi’’. Le journal parle de ‘’pression maximale sur les potentiels successeurs’’.



Le quotidien Enquête décrypte la décision du chef de l’Etat et estime qu’’’après avoir fragilisé tous les présidentiables de son entourage, depuis la suppression du poste de Premier ministre, Macky Sall doit désormais refaire son équipe pour mieux faire face aux obstacles qui assaillent son régime’’.



L’Observateur tente de dresser le ‘’profil’’ du futur Premier ministre, non sans relever que ‘’chez Macky Sall, le mystère est l’objet de foi. Il est le premier pilier du culte politique d’un chef de l’Etat foncièrement taciturne et éminemment secret dont les décisions, parfois prises après un long processus de maturation, sont toujours énigmatiques’’.



Pour Walfadjri, ‘’Macky Sall qui veut retrouver un Premier ministre dont il s’est débarrassé depuis 2019 au début de son second mandat a plusieurs cordes à son arc. Et ce ne sont pas les profils qui lui manquent’’. Le journal cite, entre autres, Amadou Ba, Aminata Touré, Mouhmadou Makhtar Cissé.



Le Soleil se fait écho de la participation du président de la République à Kinshasa, à la première conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sur la masculinité positive. Macky Sall a plaidé pour que cesse l’omerta sur la violence faite aux filles et aux femmes, selon le journal.



A propos de violences faites aux femmes, Le Témoin note que ‘’malgré la récurrence des actes de viols allégués par des victimes, nos compatriotes, hommes et femmes demeurent largement sceptiques face à ce fléau’’. ‘’Le viol à l’épreuve du doute’’, dit le journal. (APS)



