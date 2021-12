La revue de presse du weekend

Des quotidiens sénégalais, parus samedi à Dakar, ont mis en exergue l’économie, certains se sont appesantis sur le front social en mettant notamment le focus sur l’Education, la Santé et la Justice, là où d’autres se sont intéressés à la politique.



Des quotidiens dont ‘’Le Soleil’’ et ‘’L’AS’’ ont mis en lumière les questions économiques portant respectivement sur les infrastructures routières dans le nord du pays et l’augmentation des abonnés au mobile.



‘’Financement de la BAD pour désenclaver le Nord : plus de 105 milliards de FCFA pour 483 Km de route’’, barre la Une du quotidien ‘’Le Soleil’’. Le journal ‘’L’AS’’ lui titre : ‘’Boom du secteur des télécommunications : le Sénégal compte plus de 19,5 millions d’abonnés au mobile’’.



D’autres journaux ont évoqué le front social, notamment dans les secteurs de l’éducation, la justice et le pouvoir d’achat des Sénégalais. ‘’Tension dans les écoles et Universités : tableau noir pour les parents’’, écrit à sa Une le journal ‘’Le Quotidien’’. Pour sa part le quotidien ‘’Enquête’’ a écrit : ‘’Pouvoir d’achat, Education, Santé, injustice : la montée de la fronde sociale’’.



Cette question est également mise en exergue par ‘’Sud Quotidien’’ qui mentionne : ‘’Rassemblement de Y’En a Marre et Frappe France dégage pour l’indépendance de la Justice : contestation citoyenne dans la rue’’.



‘’Marche blanche des femmes, ce dimanche, partout dans le pays : victimes sans assassin, pour des victimes assassinées’’ barre la Une du quotidien ‘’Krititik’’.



Le journal ‘’Les Echos’’, est lui revenu sur une affaire de justice qui oppose le juge Souleymane Téliko à Madiambal Diagne, patron du journal ‘’Le Quotidien’’. ‘’Plainte contre le juge Souleymane Téliko : Madiambal Diagne, auditionné le 28 décembre’’, écrit ‘’Les Echos’’.



L’Observateur est lui revenu sur une autre affaire de Justice portant sur un trafic présumé de passeports diplomatiques. ‘’Trafic présumé de passeports diplomatiques : 2 gendarmes du Palais et des Affaires étrangères arrêtés’’, écrit le journal. Il ajoute : ‘’le courrier du président et les agissements présumés de l’adjudant-chef O. Bâ du service diplomatique. Les 6 membres du réseau, la journée d’hier à la cave du tribunal et le retour de parquet’’.



Le journal ‘’Libération’’ a lui aussi évoqué dans son édition cette question de trafic présumé de passeports diplomatiques. ‘’Trafic de passeports diplomatiques entre la Présidence et les Affaires étrangères : les aveux explosifs de Limamou Laye Seck’’, barre la Une de ce journal.



Le Quotidien ‘’Walfadrji’’ s’est lui intéressé à la politique en titrant : ‘’changement de cap du chef de l’Etat : les ingrédients d’un gouvernement élargi’’.



‘’Source A’’ est pour sa part revenu sur le contentieux ayant suivi les dépôts des listes de candidats aux prochaines élections territoriales de janvier 2022. ‘’Contentieux entre sa coalition +Defar Sa Gokh+ et +Benno Book Yakaar+ autour des couleurs et symboles : Adama Faye se soumet enfin’’, écrit ‘’Source A’’.



Pour sa part ‘’Vox Populi’’ a titré : ‘’Les germes institutionnels et structurels des violences politiques’’, en donnant la parole au Dr Mamadou Bodian, chercheur à l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN).



La culture a préoccupé le récent quotidien ‘’Bes bi Le Jour’’ qui mentionne à sa Une :’’ Non retour des restes de Senghor : déception à Joal’’ avec en illustration la photo de l’ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor entre 1960 et 1980. (APS)

Source : https://www.impact.sn/La-revue-de-presse-du-weeken...