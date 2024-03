La richesse générée par les entreprises sénégalaises a connu une croissance moyenne de 3,96% entre 2018 et 2021

La valeur ajoutée globale (tous macrosecteurs confondus) est passée de 2958,27 milliards de FCFA en 2018 à 2583,13 milliards de FCFA en 2019 pour atteindre 2 367,18 milliards de FCFA en 2020, soit trois baisses consécutives notées au cours de ces périodes.



En 2021, la valeur ajoutée est ressortie à 3 146,64 milliards de FCFA. En moyenne, la croissance de la création de valeur des entreprises sénégalaises s’établit à 3,96% entre 2018 et 2021.



Source : La valeur ajoutée représente la création de valeur propre à l’entreprise. Elle fait apparaître la valeur qui a été ajoutée aux biens et services acquis à l’extérieur et mesure donc la richesse créée par l’entreprise grâce à son activité.Source : https://www.lejecos.com/La-richesse-generee-par-le...

