La saga nigériane des Buhari : Le faux mariage, le président et la querelle de famille

C'est une histoire selon laquelle le président aurait prétendument marié une deuxième épouse - une femme membre de son gouvernement - alors que la fureur de sa femme laissait entrevoir des problèmes plus profonds dans le couple. Cette histoire a été inventée par les médias sociaux dynamiques au Nigéria et a été répandue par les commentaires énigmatiques de Mme Buhari. Le cadre étant la villa présidentielle du Nigeria, Aso Rock.



En quoi cela parle t-il d'un mariage?



Le président Muhammadu Buhari et l'une de ses femmes ministres, Sadiya Farouq, sont au centre du récit qui a été largement diffusé sur les médias sociaux.



Ce que nous savons, c'est que le président Muhammadu Buhari est marié à Aisha Buhari et n'a rien dit sur sa volonté de prendre une nouvelle épouse.



Mme Farouq n'a rien dit non plus à propos du prétendu mariage.



Cela aurait facilement pu être consideré comme une fausse nouvelle et resté comme tel, sans un commentaire de Mme Buhari.



Qu'est-ce que Aisha Buhari a t-elle dit?



Elle était en déplacement depuis deux mois au Royaume-Uni pour une visite médicale. Son retour à Abuja a été pris par ceux qui ont suivi l'histoire comme un signe qu'elle était revenue "pour défendre son territoire".



Même sa réponse à l'aéroport sur ce faux mariage n'a pas suffi à éteindre les rumeurs.



Dans une interview accordée à la BBC en Hausa, la première dame a confirmé, bien que de manière très cryptée, qu'il était effectivement prévu que le président Buhari prenne une deuxième épouse, en faisant référence à une "promesse de mariage". Elle a également dit que la prétendue future épouse était déçue que le mariage ne se soit pas fait.



Mme Buhari a déclaré: "La personne qui a promis son mariage ne savait pas que cela ne se produirait pas. Elle [supposée être Mme Farouq] n'a pas nié le mariage avant la fin de la journée."



Elle a parlé entièrement en haoussa, mesurant ses mots et ne mentionnant aucun nom. Mais il ressort clairement de l'entretien que Mme Buhari était mécontente que Mme Farouq n'ait pas publiquement démenti les rumeurs sur le mariage.



Officieusement la première dame exerce une grande influence à la présidence.

Pour compliquer encore les choses, le compte Twitter de la ministre a nié avoir commenté les rumeurs, réfutant les affirmations d'un faux compte en son nom qui avait en fait nié l'histoire.



Le compte du ministre a tweeté: "Il a été porté à mon attention qu'un faux compte Twitter @Sadiya_farouq_ a été créé en mon nom.



"Je souhaite informer mes partisans et les Nigérians bien intentionnés de ne pas tenir compte du descriptif et de toute information publiée dessus. Mon identifiant Twitter officiel reste @Sadiya_farouq".

Certains disent qu'elle a raté une occasion d'étouffer les rumeurs avec un déni ferme.



Alors, qui est Sadiya Farouq?



À 45 ans, elle est l'un des plus jeunes ministres du cabinet de M. Buhari et dirige le nouveau ministère des Affaires humanitaires, de la gestion des catastrophes et du développement social.



On savait peu d'elle avant qu'elle ait été nommée par M. Buhari en août pour diriger le ministère nouvellement créé. La création du ministère et sa nomination ont été une surprise pour beaucoup, mais ceux qui la connaissent affirment qu'elle est une fervente partisane du président depuis des décennies.



Mme Farouq a publié cette image de sa présence à une réunion des Nations Unies à Genève, alors que le mariage devait avoir lieu.

Elle était à la tête de la Commission nationale des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées dans le pays et était membre du directoire de campagne présidentiel All Progressives Congress (APC), au pouvoir, où elle était chargée de la planification et de la surveillance des élections, des opérations sur le terrain, et collecte de fonds.



Alors y avait-il un mariage?



Non.



Le mariage était prévu pour se faire le vendredi 11 octobre, mais le compte Twitter de Sadiya Farouq a révélé qu'elle était déjà jeudi à Genève, en Suisse, à la tête de la délégation nigériane lors d'une réunion de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.



Elle n'est pas retournée au Nigeria avant mardi, sur la base de ce qu'elle a posté sur le même compte.



Mais cela n'a pas dissuadé les utilisateurs des réseaux sociaux nigérians, notamment sur Twitter, de fournir une liste d'invités, un lieu et des divertissements.



Cet utilisateur a même conçu la carte de mariage :

Un mariage nigérian n'est pas complet sans un aso-ebi, le vêtement coloré porté par les amis proches et la famille le jour même de la célébration. Cet utilisateur a recyclé une vieille photo non liée à un mariage:

Et qu'est-ce que tout cela a t-il à voir avec une querelle de famille?



Les relations tendues entre les différents membres de la famille Buhari élargie sont un sous-complot de la fausse histoire de mariage.



Nous savons maintenant, grâce à cette interview de BBC Hausa, qu'une vidéo virale qui a circulé sur les médias sociaux d'Aisha Buhari dans un élan de colère était authentique. Elle a confirmé l'authenticité de la vidéo qui, selon elle, a été enregistrée par un membre de la famille du président qui habite à Aso Rock, en 2018.



Mme Buhari a déclaré que la vidéo avait été filmée par Fatima Daura, fille de Mamman Daura. Il est le neveu de M. Buhari et a été un proche collaborateur du président. Il n'occupe aucun poste officiel au sein du gouvernement, mais on pense généralement qu'il exerce une influence considérable sur le gouvernement.



On lui a même donné un appartement - la Glass House - dans la villa présidentielle qui a été le théâtre de l'explosion de la vidéo.



Selon Mme Buhari: "Ils ont filmé la vidéo devant ma sécurité et tout le monde. Elle [Fatima Daura] était en train de filmer tout cela devant moi et riait et se moquait de moi.



"Ils ont agi de la sorte parce que mon mari les a renvoyés de la maison. Il leur a dit de récupérer tous leurs biens et de quitter la maison pour que mon fils [Yusuf] l'occupe.



Fatima Daura a répondu à l'interview de Mme Buhari en déclarant: "Si on raisonne bien, on comprendra qu'il n'est pas possible de dire que la femme du président se voit refuser l'accès à son appartement."



La présidence nigériane n'a encore rien dit à propos de la vidéo mais mercredi, Mme Buhari a publié des excuses sur Instagram, affirmant: "Je saisis cette occasion pour m'excuser de la gêne que j'aurais pu causer à mes enfants, aux membres de ma famille proche et aux Nigérians bien intentionnés et l'institution que je représente, sur le clip vidéo diffusé ".

Aisha Buhari n'a pas dit qui planifiait le mariage, mais il est clair qu'elle sait qui c'était. Certaines personnes supposent que sa volonté de confirmer l'authenticité d'une vidéo de 2018, dans laquelle elle mentionnait Mamman Daura et sa fille Fatima, était un autre message énigmatique.



Mme Daura nie la planification d'un mariage, affirmant à BBC Hausa que son père et le président sont des "monogames". Il a également déclaré que "le genre de pouvoir et d'influence attribué à mon père est uniquement imputable à Dieu".



Alors, un mariage est-il toujours sur les cartes ?

Aisha n'était pas encore mariée à M. Buhari quand il était chef militaire dans les années 80.

Cela dépendrait si c'était jamais sur les cartes en premier lieu.



Si les gens le prévoyaient, ils n'auraient peut-être pas complètement abandonné ces plans.



S'il y a quelqu'un qui connaissait les signes d'un nouveau mariage en gestation, c'est bien Mme Buhari. Elle a épousé le président après son divorce de sa première femme en 1988. Le président est connu pour son monogamie, mais en tant que musulman, il est autorisé à prendre jusqu'à quatre femmes.



