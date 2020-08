La sécurité des vaccins à adénovirus pareils à Spoutnik V démontrée par l’armée US, selon son concepteur Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le premier vaccin au monde contre le Covid-19, Spoutnik V, est basé sur des vecteurs à adénovirus humains, incapables de se reproduire, et peut être considéré comme sûr si on se rappelle que des vaccins anti-adénovirus vivants ont été administrés à plus de 10 millions de soldats US depuis 1971, selon le Fonds d’investissements directs de Russie.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008201...

