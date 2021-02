La série noire continue: Décès de l’ancien ministre Amadou Bator Diop La liste noire des personnalités qui quittent ce bas monde au Sénégal, continue de s’allonger. La dernière mort en date est celle de l’ancien ministre Amadou Bator Diop, rappelé à Dieu hier, à l'âge de 84 ans.

Cet ancien responsable du Parti socialiste, né 1937 à Kaolack, fut ministre du Développement rural en 1983. Il a été nommé président du Conseil d’administration de la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) puis élevé à la dignité de Grand Croix par le Président Macky Sall en 2014.



Leral.net compatit à cette douloureuse nouvelle et présente à sa famille et à ses proches, ses sincères condoléances. Que DIEU l’accueille en Son paradis éternel.



