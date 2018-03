La série noire des enlèvements d'enfants suivis de meurtre : la face visible de l’iceberg d’une société sénégalaise malade (Par Samba Yomb Mbodj Diaw)

La série noire des enlèvements d'enfants au Sénégal se poursuit, comme un drame qui s'abat sur la société Sénégalaise, incapable de trouver un remède à un mal qui la ronge, celui de la violence et de l’ignominie. Une société où les composants s’enfoncent de plus en plus dans les abysses de la turpitude.



Une société Sénégalaise malade où tous les moyens sont bons pour réussir peu importe la légalité, la licéité et la moralité de l’acte. Cette moralité voire conscience morale qui fait office de norme de l'agir humain qui n’existe plus ou du moins tend à disparaitre de plus en plus chez «l’homosenegalensis».

Ce Sénégalais si pacifique, partisan de la non violence, jovial, gentil cité en exemple partout en Afrique et vers d’autres horizons comme un « bon Monsieur » a subitement cédé la place à un Sénégalais incivil, prompt à jouer les sales et mauvais rôles , violent à outrance avec tout ce que cela implique comme dégâts en atteste les tueries exercées sur nos pauvres et innocents enfants. Dans le passé, c’était le mérite, le profil de l’emploi, la compétence qui étaient les critères requis pour accéder à de hautes fonctions.



Au contraire, nous assistons à l’heure actuelle à la recherche effrénée du gain facile et il est ancré dans les esprits que faire de la politique au Sénégal est le moyen le plus rapide et le mieux indiqué pour accéder à la richesse, à l’opulence, pour occuper de hautes fonctions et responsabilités (avec la possibilité d’utiliser abusivement les ressources et bien publics).



Une telle confusion et inversion des rôles sont à l’origine de cette situation qui expose nos enfants, sacrifiés qu’ils sont sur l’autel de la réussite professionnelle de ces auteurs de crimes à la suite de recommandations d’un féticheur doublé d’un faux dévot , qui simule la dévotion ,l’attachement aux pratiques religieuses et mystiques,pour servir ses propres intérêts , faiseur de miracles qui au lieu de leur demander de faire d’autres sacrifices orientent ces mesquins vers nos enfants dans l’unique dessein d’accéder à une meilleure station ou d’avoir une envergure politique sans se soucier du traumatisme et des séquelles sur les parents. Des parents meurtris et aphones devant cette série macabre de meurtres.



Cependant, il faut reconnaitre que tous les ingrédients sont réunis pour vivre une pareille psychose dans la mesure où le mensonge, l’animosité, l’hypocrisie, la politique politicienne, le bavardage intitule, l’indiscipline, la recherche effrénée de la richesse et parmi tant d’autres (la liste est loin d’être exhaustive) sont devenus des fléaux qui gangrènent notre société.



Je lance un appel solennel à nos autorités pour prendre les mesures sécuritaires idoines allant de le sens de combattre et traquer ses criminels des temps modernes jusque dans leur dernier retranchement, aux imams et notabilités coutumières de communiquer sur le phénomène des enlèvements, aux parents d’être vigilants , à chaque citoyen qui constate des indices apparents de tentative d’enlèvement qui pèse sur un suspect de le dénoncer et pourquoi pas rétablir la peine de mort pour dissuader ces monstres à visage humain.



Pour terminer, il faut souligner que si à l’intérieur d’un Etat vous n’entendez que les « politiciens professionnels »,toutes tendances confondues, majorité comme opposition à longueur de journée (au quotidien) tenir en haleine tout un peuple à travers un bavardage inutile, sans se soucier des urgences nationales vous pouvez être sûr que cet Etat ne sera jamais au rendez vous des grandes nations et que les « Karamokos » doublés de « faux marabouts » vont installer la peur et le doute chez tout un chacun avec comme moyen d’action des recommandations et des pratiques qui ciblent nos enfants à des fins criminelles.

Samba Yomb Mbodji DIAO