La société Afid Consultance condamnée à payer 10 millions FCFA à la BIS

La Banque Islamique du Sénégal a obtenu gain de cause dans son procès intenté contre la société Afid Consultance SA et M. Papa Amadou Cissé Lô. Rendant sa décision dans cette affaire numéro 2101/2019, les juges de la Chambre des Petits Litiges du tribunal du Commerce de Dakar ont condamné hier, les défendeurs à payer à la banque, la somme de 10.419.739 FCFA, outre celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts. La présidente Ndèye Tening Samb Guèye et ses assesseurs ont également débouté les défendeurs de leur demande tendant à leur accorder un délai de grâce.

La Banque Islamique du Sénégal dite BIS avait commis Me Birahim Guèye pour la défense de ses intérêts. Quant à la société Afid Consultance et Pape Amadou Cissé Lô, ils ont été assistés par Me Abdallah Diarra.