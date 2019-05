La société Focus Immobilier de Moustapha Kébé condamnée à payer plus 6 milliards FCfa à la BRM

Dans son délibéré, le 8 mai 2019, le président Alioune Ndiaye du tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a condamné solidairement Khadim KEBE et Moustapha KEBE au paiement respectivement à hauteur de 3.293.000.000 FCFA et 667.000.000 FCFA.



Il a également validé l'hypothèque conservatoire sur les parts et portions indivises appartenant à Khadim KEBE, sur l'immeuble objet du TF n°18.977/DG devenu le TF 11°115741/GR d'une superficie de 1.565 mètres carrés et situé à Fann Résidence et sur l'immeuble objet du TF n°11579/GRD devenu le TF n°J2.975/GR d'une superficie de 1.853 mètres carrés et situé à FANN route "la corniche". Mais également sur les parts et portions indivises appartenant à Moustapha KEBE sur l'immeuble objet du TF n°11579/GRD devenu le TF n°J2.975/GR d'une superficie de 1.853 mètres carrés et situé à FANN route de la corniche.



La société Focus Immobilier qui a subi cette forte débâcle, a été assistée par Me Boubacar Koïta. En face de lui, y avait Me Babacar Camara qui a défendu les intérêts de la Banque Régionale des Marchés (BRM).