«La solution militaire totale n’a jamais été une solution en Casamance » (Ibrahima Sané, journaliste)

Invité de l’émission «Grand jury » de ce dimanche, Ibrahima Sané, le député de la 12ème Législature et par ailleurs membre du parti Rsd/Tds de Robert Sagna, a fait le plaidoyer pour la négociation avec toutes les factions du MFDC, car, selon lui, «la solution militaire totale n’a jamais été une solution » et que cela impliquerait l’extermination pure et simple du MFDC.



«La solution militaire totale n’a jamais été une solution. Le dialogue a prouvé qu’il était possible de parvenir à la paix. Des hommes comme Robert Sagna et autres et des Ong nationales et internationales sont intervenus dans le processus de la paix et nous avons vu qu’il y a eu des résultats et de l’accalmie pendant presque cinq ans. Cela a pris du temps. Les Sénégalais ont pu être frustrés par la lenteur. Mais, on sait comment commencer un conflit, mais pas comment le terminer. Il faut que les Sénégalais s’intéressent à ce qui se passe en Casamance, qu’ils s’impliquent davantage de la préoccupante situation. Ce qui n’est pas encore le cas. Il faut une approche inclusive de tout le monde», a déclaré le député de la 12ème Législature et par ailleurs membre du parti Rsd/Tds de Robert Sagna.