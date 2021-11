La statistique du jour: Aminata, prostituée de 70 ans, 51 ans d'exercice L'enquête de "L'Observateur" de ce jeudi, a attiré toutefois l'attention sur un fait marquant: une des plus vieilles prostituées du Sénégal, parmi les 4000 recensées, Aminata qui a 70 berges et 51 ans d'expérience dans le milieu.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Le journal a trouvé Aminata dans le hall d'attente du Centre de santé polyclinique de la Médina. A ce qu'il paraît, elle n'a pas le choix, car ce sera peut-être le dernier repas de la journée, le seul que lui assure quotidiennement le personnel de santé de l'unité de suivi des professionnels du sexe.



Cela fait plus d'un demi-siècle qu'elle fréquente l'endroit. Au début, pour ses visites mensuelles en tant que travailleuse du sexe, ensuite comme pauvre hère à la recherche d'un peu de réconfort dans la cruauté qu'est devenu son monde.



L'une des plus vieilles prostituées du monde



i[Je suis tombée dans la prostitution à la suite de persécution de ma famille", pleure-t-elle. Prostituée à la recherche d'une passe la journée, sans domicile fixe, 70 ans, Aminata est devenue une statistique dans le milieu de la prostitution légale dans le département de Dakar. L'une des plus vieilles parmi les 4000 professionnelles du sexe répertoriées dans le fichier de l'hôpital Polyclinique, depuis la création de l'unité Infection sexuellement transmissible.

