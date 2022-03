La surprise que la mairie de Kaolack a réservé à Abdoulaye Diouf Sarr... Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mars 2022 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|







Cette décision historique du Maire Serigne Mboup et de ses concitoyens traduit une grande reconnaissance à l’endroit de Abdoulaye Diouf Sarr qui vient de boucler une série de visites dans les structures sanitaires de la commune et des activités de dépistage gratuit.



Entre la ville de Kaolack et Abdoulaye Diouf Sarr, c’est un attachement mutuel, une longue histoire d’amitié. En effet, Abdoulaye Diouf Sarr, dira M. Serigne Mboup, a marqué de manière indélébile la Chambre de Commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack dont il fut un excellent Secrétaire général, avec des résultats reconnus et magnifiés par tout Kaolack.





En tant que Ministre également, Abdoulaye Diouf Sarr a toujours accordé une attention particulière à cette commune carrefour. Ainsi pour cette visite à Kaolack le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a inauguré des infrastructures et mis à la disposition de l’hôpital un investissement d’un montant de 1.186.769. 223 F CFA.





Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr s’est dit satisfait de cet honneur et a exprimé toute sa gratitude au Maire Serigne Mboup et à toute la population de Kaolack qu’il portera toujours dans son coeur. Par cette distinction, Kaolack sanctionne positivement le travail inlassable du capitaine de l’équipe nationale de la santé, du champion du relèvement du plateau sanitaire.





La commune de Kaolack à travers son Maire, Monsieur Serigne MBOUP vient d'honorer « un grand bienfaiteur, un digne fils de la commune ». En effet, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Kaolack, pour les services rendus à la communauté.

