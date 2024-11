La suspension des opérations foncières étendue de 45 jours, dans certaines zones du pays Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Opérations foncières/ Saliou Ndong La Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS) a informé, par une note de service, que la suspension des opérations foncières sur plusieurs sites stratégiques du pays est prolongée. Cette décision, détaillée dans la lettre N° 0205/PM/MSGG/DGSCOS/SP en date du 31 juillet 2024, prolonge de 45 jours supplémentaires, à compter du 31 octobre 2024, l’interdiction de toute nouvelle construction, à l’exception des projets menés directement par l’État. Les zones concernées par cette prorogation incluent notamment : Lotissement BOA ;

Lotissement Hangar Pèlerins ;

Lotissement Recasement 2 – Aéroport de Dakar ;

Lotissement EGBOS sur la VDN, Dakar ;

Lotissements EOGEN 1 et EOGEN 2 ;

Site de Batterie à Yoff ;

Terme Sud, Ouakam ;

Pôle Urbain de Diacksao – Bambilor (TF 11 651/R) ;

Pôle Urbain de Déni (TF 14 337/R) ;

Site de Pointe Sarène pour la zone hors SAPCO ;

Lotissement de Ndiobène Gandiol (TF 136), Saint-Louis. La DGSCOS appelle les commandants de brigades zonales à veiller au strict respect de cette décision dans leurs secteurs de compétence.



