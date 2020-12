La femme qui a tué son neveu de huit ans et blessé grièvement sa nièce durant la nuit de Noël, dans les Yvelines, a été mise en examen et écrouée. Elle a reconnu les faits survenus lorsqu'elle a «complètement perdu pied» et a confié avoir eu une dépression post-natale.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2020122610...