La tempête Eleanor s'apprête à balayer la moitié de la France

La tempête Carmen a quitté la France mardi matin après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral aquitain et la Corse avec des rafales à plus de 130 km/h. Mais en raison de conditions météo qui restent dépressionnaires, d'autres coups de vent sont prévus jusqu'en fin de semaine.



Ce sera le cas dès mardi soir avec l'arrivée de la tempête Eleanor qui devrait frapper le nord de la France, de la Bretagne à la Lorraine, jusqu'à mercredi 18 heures. Dans ce contexte, La Chaîne Météo a placé 38 départements en alerte orange: l'Aisne, les Ardennes, le Calvados, l'Eure, la Manche, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. De son côté, Météo France appelle à la vigilance dans 48 départements.



Cette nouvelle tempête provoquera des rafales à 120 km/h près de la Manche et jusqu'à 100 km/h dans les terres du centre de la Bretagne à la Lorraine en passant par le nord du bassin parisien. Il s'accompagnera également d'un risque élevé de submersion littorale en bord de Manche au moment de la pleine mer à cause des forts coefficients de marée (entre 102 et 107).



La station de ski de Val Thorens, en Savoie, la plus haute d'Europe, compte fermer la partie haute de son domaine skiable ce mercredi et jeudi, en raison de chutes de neige exceptionnelles et de fortes rafales de vent. « Tout ce qui monte en altitude ne va pas fonctionner demain et après-demain. Seul le bas de la station sera ouvert car on attend 2,40 mètres de neige en 48 heures et des rafales de vent allant jusqu'à 200 km/h », explique une porte-parole de la station.



Dans le détail, entre mardi soir 22 heures et mercredi minuit, le vent se renforcera rapidement sur l'ensemble des côtes de la Manche et atteindra 100 km/h en rafale dès minuit. Mercredi matin, entre minuit et 6 heures, les vents souffleront violemment du Finistère au Nord Pas-de-Calais avec des rafales à 110-120 km/h en bord de mer et 90-100 km/h du centre de la Bretagne à région lilloise. Enfin, entre 6 heures et 12 heures, ce coup de vent se propagera des Pays-de-la-Loire à la Lorraine jusqu'au nord de l'Alsace.



La quatrième tempête depuis le 11 décembre

«Eleanor» est la quatrième tempête à toucher la France depuis le 11 décembre. Dernièrement, la tempête Carmen a traversé le pays d'ouest en est. Elle a provoqué des vents violents sur une grande partie de la France lundi, de la façade atlantique à la Normandie au centre et au nord-est du pays jusqu'aux Pyrénées et à l'Occitanie. Ces vents violents ont fait un mort, un homme d'une soixantaine d'années tué dimanche par la chute d'un arbre sur sa voiture près de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques.



Alors que l'alerte orange avait été levée lundi soir sur l'ensemble des départements continentaux par La Chaîne Météo *, elle avait toutefois été maintenue jusqu'à ce matin 6 heures pour les deux départements corses, notamment pour vents violents. Plusieurs vols à destination ou au départ des aéroports de Bastia et Figari (Ajaccio) avaient été annulés ou déroutés en fin de journée lundi.



Plusieurs dizaines de milliers de foyers ont aussi été privés d'électricité, et 11.000 l'étaient encore dans la nuit de lundi à mardi, dont 4600 en Bretagne et 5000 en Aquitaine, selon Enedis qui a précisé dans la soirée que 1500 agents et entreprises prestataires étaient mobilisés.



En Vendée, une éolienne de 62 mètres de haut s'est effondrée à Bouin, sectionnée à la base. En Gironde, les pompiers ont comptabilisé à 16 heures, 110 opérations pour des toitures endommagées, des câbles et branches sur les voiries, impacts de foudre sur des habitations, ou encore une chute d'arbre sur une maison à Libourne. Le ministère de l'Intérieur a précisé de son côté que Carmen avait engendré l'intervention des pompiers à 1150 reprises.



* La Chaîne Météo est une société du groupe Figaro