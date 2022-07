La tik tokeuse "une vas-y rek" déférée au tribunal ce mercredi

Raby, plus connue sous le nom de "une vas-y rek" , un pseudo qu'elle s'est donnée sur les réseaux sociaux est dans de beaux draps. En effet, la tik tokeuse est déférée ce 6 juillet au tribunal à la suite d' une plainte pour escroquerie.



Tout est parti du malheur de Thierno Amadou Diallo, un jeune homme qui a eu un grave accident de moto. Le jeune homme et le talibé qui l'accompagnaient ont été percutés par un camion. Le talibé y a laissé la vie alors que Thierno est plongé dans le coma durant 3 mois.



Pour soutenir la famille de ce jeune homme à prendre en charge les frais hospitaliers et médicaux, Raby a organisé une cagnotte qui, grâce aux bonnes volontés, a atteint plus 7 millions FCFA sans compter l'argent reçu via les canaux wave et orange money.



Sauf que tout cet argent, ne sera pas remis à la famille de l'accidenté. Elle a disparu avec l'argent.



La famille de la victime déclare n'avoir reçu que des denrées alimentaires évaluées à peu près à 500. 000 FCFA.



Raby ou "une vas-y rek" est restée injoignable et c'est là que la famille du jeune accidenté a décidé de porter plainte à la cybercriminalité qui a fini par la retrouver.



En attendant que cet argent ou ce qui en reste soit restitué à la famille pour les soins du malade, la facebookeuse et entrepreneure, Marie Faye, connue pour le social a décidé de prendre en charge le cas Thierno qui, dans un état critique, présente des escarres sur les deux côtés. Avec l'appui de sa communauté des réseaux sociaux, elle en est presque à 1 million sur les 2 millions de FCFA en quête.

