La valeur des activités non rémunérées au Sénégal équivaut à 14%

Selon une étude réalisée par ONU-FEMMES, les femmes rurales consacrent jusqu’à 12 heures de temps, par jour, à des activités non rémunérées. D’après cette même étude, 45% d’entre elles s’occupent quotidiennement d’un enfant ou d’un parent souffrant d’un problème de santé chronique ou d’un handicap. Au Sénégal, les résultats de la première enquête nationale sur […] Selon une étude réalisée par ONU-FEMMES, les femmes rurales consacrent jusqu’à 12 heures de temps, par jour, à des activités non rémunérées. D’après cette même étude, 45% d’entre elles s’occupent quotidiennement d’un enfant ou d’un parent souffrant d’un problème de santé chronique ou d’un handicap. Au Sénégal, les résultats de la première enquête nationale sur l’emploi du temps réalisé par l’ANSD en 2021 montre que les femmes consacrent, en moyenne et par jour, 4 heures et 9 minutes aux tâches ménagères et à la garde des enfants contre 27 minutes pour les hommes. Selon la directrice régionale adjointe par intérim de ONU-FEMMES, Elena Ruiz la valeur des activités non rémunérées au Sénégal équivaudrait à 14 % du produit intérieur brut (PIB). Elle s’exprimait, ce 30 octobre, dans le cadre d’un atelier d’échanges et de discussions sur le thème : «Etat des lieux, enjeux, défis et perspectives pour le travail de soins non rémunéré des femmes au Sénégal». O.B



