La vérité sur Bara Tall : Réfutation des mensonges de Clédor Sène et Babacar Touré

Dans le tumulte de la politique sénégalaise, certains acteurs préfèrent la discrétion à la grandiloquence. Bara Tall, homme d'affaires respecté, a été récemment pris pour cible par des attaques infondées de la part de Clédor Sène et Babacar Touré. Cependant, ces accusations sont non seulement infondées, mais elles reflètent également une désinformation flagrante.



Clédor Sène, dans une tentative pour attirer l'attention sur lui-même, a proféré des contre-vérités avec un aplomb déconcertant. Premièrement, il prétend que Bara Tall aurait été ministre conseiller de Macky Sall, avançant même un salaire fictif de trois millions. Cependant, cette assertion est totalement fausse. Bara Tall n'a jamais occupé ce poste et encore moins reçu un tel salaire. Il est alarmant de constater comment Clédor Sène a pu avancer de telles affirmations sans fondement.



Deuxièmement, Clédor Sène a osé prétendre que Jean Lefèvre, une entreprise avec laquelle Bara Tall est associé, aurait bénéficié de privilèges fiscaux lors de la construction de l'autoroute Ila Touba. Cependant, Bara Tall réfute ces allégations avec force. Il souligne que depuis 2005, il n'a été impliqué dans aucun projet autoroutier, démantelant ainsi l'accusation de Sène.



Quant à Babacar Touré, il semble déterminé à ternir l'image de Bara Tall. Pourtant, ces attaques ne reposent sur aucune base solide. Au lieu de se concentrer sur des faits tangibles, Touré préfère semer le doute et la confusion.



Face à ces attaques injustifiées, Bara Tall a décidé de prendre les mesures nécessaires. Non pas pour réfuter des accusations véridiques, mais pour demander des explications sur la motivation derrière ces mensonges. Il est crucial que Clédor Sène soit tenu responsable de ses actions et qu'il explique publiquement pourquoi il a choisi de propager de fausses informations.



En conclusion, il est impératif de distinguer la vérité des mensonges dans le débat politique. Bara Tall mérite d'être jugé sur la base de faits réels, et non sur des allégations fabriquées de toutes pièces. Clédor Sène et Babacar Touré doivent assumer la responsabilité de leurs paroles et cesser de propager des mensonges pour servir leurs propres intérêts politiques.